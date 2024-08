Japonês derrotado no judô pelo francês Teddy Rinner se culpa e faz forte desabafo

O judoca japonês Saito Tatsura, derrotado pelo francês Teddy Rinner na final da disputa por equipes mistas do judô no último sábado (4), ainda não digeriu bem a derrota e a medalha de prata. Tatsura fez um forte desabafo nas redes sociais no qual demonstrou tristeza e sentimento de culpa pela derrota da equipe japonesa.

Tatsura, que já conquistou diversos títulos, inclusive de campeão mundial, disse achar que não pode voltar ao Japão por causa da derrota.

“Muito obrigado pelo apoio. Estou tão frustrado que o time tenha perdido devido a um resultado lamentável. Daqui a quatro anos, definitivamente trarei duas medalhas de ouro para o Japão. Sinceramente, sinto que não posso voltar para o Japão. Estou tão desapontado comigo mesmo. Muito obrigado, senhor. Vi todas as mensagens de encorajamento e carinho.”, escreveu o japonês em seu perfil nas redes sociais.

Aos 22 anos, Saito Tatsura é um dos grandes talentos da atual geração do judô e participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Praticante na categoria acima de 100kg, ele é filho da lenda do esporte japonês, Hitoshi Saito, judoca bicampeão olímpico em Los Angeles 1984 e Seul 1988.