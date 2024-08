OCA Rio Branco terá atendimento jurídico a partir de setembro

A partir do dia 2 de setembro, a Organização Central de Atendimentos, a OCA Rio Branco, terá um novo serviço disponibilizado à comunidade. A parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) e a OCA vai possibilitar atendimento jurídico ao cidadão que eventualmente buscar por seus direitos na Central.

Serão oferecidos serviços de atendimento nas áreas de direito do consumidor, trabalhista, previdenciário, além de outros temas que envolvam a União, como casos relacionados aos bancos públicos federais.

Na OCA, haverá uma servidora da OAB Acre para atender a população e dois advogados que farão as orientações e consultas jurídicas ao público. Os atendimentos serão possíveis tanto de forma presencial quanto online. As listas de atendimento serão escolhidas através de inscrição pública divulgada no meio da advocacia e posterior sorteio para definir a sequência de atendimentos ao longo da semana.

Será o terceiro escritório corporativo da Seccional Acre, sendo o segundo inaugurado somente neste ano de 2024, representando mais oportunidades de renda e trabalho para a advocacia acreana.

Esse serviço representa um grande avanço para a advocacia acreana, pois possibilita a inclusão, acolhimento e a transparência nos serviços da Ordem e do uso dos recursos da advocacia.