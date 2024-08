Fumaça toma conta do céu de Rio Branco em mais um dia “insalubre”

A qualidade do ar em Rio Branco continua preocupante, com o índice alcançando o nível “insalubre” devido à densa fumaça que persiste na região nesta terça-feira (27). O Índice de Qualidade do Ar (IQA) registrado hoje é de 181, conforme os padrões dos Estados Unidos da América (EUA). Em comparação com o dia anterior, houve uma melhoria, já que a qualidade do ar havia sido classificada como extremamente insalubre.

Atualmente, a concentração de partículas finas de PM2,5 é de 98,8 µg/m³. O valor é alarmante, representando 19,8 vezes a quantidade anual recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uma boa qualidade do ar. As partículas PM2,5, que são respiráveis e podem penetrar profundamente nos pulmões, são o principal poluente em questão e estão diretamente associadas a uma série de problemas respiratórios e cardiovasculares.

O clima em Rio Branco contribui para a persistência da fumaça, com uma névoa espessa cobrindo a cidade. A temperatura atual é de 24°C, com umidade relativa do ar de 41%. Os ventos estão leves, com velocidade de 5,5 km/h, e a pressão atmosférica é de 1019 mbar.

Segundo o meteorologista, Davi Friale, afirmou que além da baixa umidade, a saúde dos acreanos será impactada pela fumaça das queimadas na Bolívia, que se intensificará nos próximos dias. A fumaça está sendo trazida para o Acre por ventos provenientes do sudeste e permanecerá até a próxima sexta-feira (30), quando os ventos mudarão de direção e passarão a soprar do norte, devolvendo a fumaça para o território boliviano.

O fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, registrou imagens que mostram o nevoeiro causado pelas queimadas que se instalaram na cidade.