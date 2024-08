Marcus Alexandre ouve reclamações de falta d’água e garante reforma nas ETAs I e II

O candidato a prefeito pela coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), ouviu diversas reclamações dos moradores do bairro Esperança nesta terça-feira, 27, e garantiu que pretende realizar grandes investimentos para melhorar o abastecimento de água no município.

Durante a visita, Alexandre foi abordado por moradores que lamentaram a situação da falta de água. Ele se comprometeu a resolver o problema, destacando a necessidade de reformar as Estações de Tratamento de Água (ETAs) I e II, além de construir novos reservatórios. “O povo reclamou muito da falta d’água. Nosso plano prevê, inicialmente, o fortalecimento do Saerb, valorização e motivação dos funcionários, investimento na reforma e ampliação das duas ETAs. Precisamos melhorar a captação, a adutora de água bruta e a distribuição nos bairros. Também temos um plano de investimentos para a construção de novos reservatórios, principalmente na parte alta, que sofre muito com a falta d’água”, declarou.

Alexandre também mencionou que uma de suas propostas é fortalecer a equipe do Saerb, melhorando assim a qualidade dos serviços prestados à população. “Precisamos melhorar a captação reformando as ETAs 1 e 2, que estão na baixada, melhorar a distribuição de água e construir novos reservatórios, fortalecendo a equipe do Saerb”, explicou.