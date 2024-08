Brasileiro mais rico da história: veja os dez maiores bilionários do país, segundo a Forbes

Eduardo Saverin, co-criador do Facebook, se tornou o brasileiro mais rico da história ao somar um patrimônio de mais de R$ 150 bilhões. Ele lidera a lista dos dez brasileiros mais ricos, divulgada pela Forbes nesta terça-feira (27).

Em 2024, Saverin observou uma valorização de 75,6% nas ações da Meta.

Nesta edição, a revista especializada chamou atenção para o boom tecnológico ocorrido em 2024 e seu impacto na fortuna do bilionário que encabeça a lista.

A lista também conta com outras personalidades fora do ramo da tecnologia, como Vicky Safra e Jorge Paulo Lemann e família, pertencentes as áreas de finanças, comidas e bebidas.

Conheça os mais ricos do Brasil

1. Eduardo Saverin — R$ 155,97 bilhões

O brasileiro residente em Cingapura, Eduardo Severin, 42 anos, é cofundador da Meta Platforms, antigo Facebook, com seu colega de Harvard, Mark Zuckerberg, em 2004.

Segundo a lista da Forbes, ele tem um patrimônio líquido de R$ 155,97 bilhões. Globalmente ele ocupa o 60º lugar no ranking e é o mais rico dos brasileiros.

Em 2016 lançou o fundo de risco B Capital, que levantou US$ 250 milhões para investir em startups em estágio inicial. No ano passado, o fundo tinha mais de US$ 5,5 bilhões em ativos sob gestão.

Mesmo assim, sua maior renda é ainda proveniente da sua participação na Meta.

2. Vicky Safra e família — R$ 110,17 bilhões

A fortuna de Vicky Safra e seus quatro filhos, avaliada em R$ 110,17 bilhões, foi herdada do seu falecido marido banqueiro em dezembro de 2020, Joseph Safra.

Seu filho mais velho de 49 anos, Jacob Safra, é responsável pelo banco suíço J. Safra Sarasin, pelo Safra National Bank, de Nova York, e pelo patrimônio imobiliário internacional da família.

Já David Safra, 40, administra o Banco Safra no Brasil e as propriedades imobiliárias brasileiras do Grupo J. Safra.

Vicky ocupa a 94º posição e possui a cidadania grega e brasileira, morando principalmente na Suíça.

3. Jorge Paulo Lemann e família — R$ 91,81 bilhões

Na posição 113º da lista global, Jorge Paulo Lemann é acionista controlador da Anheuser-Busch InBev e sócio na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede canadense de cafés Tim Hortons.

Sua empresa de private equity, a 3G Capital, juntamente da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, compraram a HJ Heinz & Company.

Sua patrimônio está avaliado hoje em R$ 91,81 bilhões.

4. Marcel Herrmann Telles e família — R$ 60,82 bilhões

Com R$ 60,82 bilhões, Marcel Herrmann Telles e família ocupa o lugar 195º da lista global.

Ele também é cofundados da empresa 3G Capital e acionista da Anheuser-Busch InBev, participação doada ao seu filho.

5. Carlos Alberto Sicupira e família — R$ 49,35 bilhões

Conhecido como Carlos “Beto” Sicupira, ele possui 3% de participação também na Anheuser-Busch InBev e é sócio de Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles na Restaurant Brands International.

Hoje sua fortuna é de R$ 49,35 bilhões e se encontra na 278º posição globalmente.

6. Fernando Roberto Moreira Salles — R$ 38,45 bilhões

Membro de uma das famílias bancárias mais antigas do Brasil, segundo a Forbes, Fernando Roberto Moreira Salles tem uma fortuna de R$ 38,45 bilhões e ocupa a 344º posição no ranking global de pessoas mais ricas do mundo.

Seu pai foi Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco, que em 2008 se fundiu com o Itaú, criando o Itaú-Unibanco.

Moreira Salles e seus três irmãos também possuem participação na CBMM, maior fornecedora mundial do mineral nióbio.

7. Pedro Moreira Salles — R$ 36,15 bilhões

Pedro Moreira Salles, com patrimônio líquido de R$ 36,15 bilhões e na 385º posição global dos mais ricos, é irmão de Fernando Roberto Moreira Salles.

Ele é copresidente da Cambuhy, empresa de private equity que fundou em 2011 com outros três financiadores.

8. Alexandre Behring — R$ 34,82 bilhões

Alexandre Behring é cofundador e sócio-gerente da 3G Capital e copresidente da Restaurant Brands International.

Ele possui a Fundação Behring, com sede no Brasil, a qual se concentra no desenvolvimento e na educação de jovens.

Desde 2020 seu nome está presente na lista dos mais ricos da Forbes e atualmente possui R$ 34,82 bilhões de fortuna, na 453º posição da lista global.

9. André Esteves — R$ 32,71 bilhões

Antes estagiário e depois CEO banco de investimentos BTG Pactual, André Esteves figura na 417º posição global e possui uma fortuna de R$ 32,71 bilhões, o que representa um significativo crescimento dos US$ 4,7 bilhões em 2023.

Segundo a Forbes, ele foi acusado de obstrução da justiça no maior escândalo de corrupção do Brasil, a Operação Lava Jato, e ficou preso por quase três semanas em 2015.

Em dezembro de 2018, Esteves foi absolvido das acusações de corrupção e retornou ao BTG como um dos sócios controladores.

10. Miguel Krigsner — R$ 28,69 bilhões

O empresário brasileiro nascido na Bolívia, Miguel Krigsner, é fundador do Grupo Boticário e possui cerca de 80% do negócio.

Hoje ele tem um patrimônio líquido de R$ 28,69 bilhões e está na 522º posição da lista dos mais ricos no mundo.

Krigsner e seu cunhado Grynbaum, o qual possui 20% da empresa, atuam como presidente e vice-presidente, respectivamente, do conselho consultivo do Grupo Boticário.