Casal e bebê morrem após pularem de apartamento em chamas

Um dos vizinhos do casal que morreu depois de se jogar com um bebê de um apartamento em chamas, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, contou detalhes sobre o ocorrido. À TV Anhanguera, Felipe Ferreira, que mora no bloco ao lado, contou que ao descer para o pátio do condomínio, viu quando o casal pulou da janela com o bebê.

“A gente se deparou com um casal com uma criança na janela do sétimo andar. Começamos a gritar para eles não pularem, mas as chamas começaram a tomar conta deles na hora. Acabou que eles se jogaram, vindo a falecer na hora”, disse.

O incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial na manhã desta terça-feira (27). Os bombeiros informaram que estão no local prestando atendimento de emergência. As equipes do CBM-GO estão no processo de rescaldo do incêndio. Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.