Número de MEIs passou de 14 mi em 2022; cabeleireiro foi a atividade mais buscada

O Brasil atingiu o número de 14,6 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) em 2022, um contingente que correspondeu a 18,8% do total de ocupados formais no país. Nesse universo, o grupo “Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza” foi o maior destaque, com um total de 1,3 milhão de empresas, ou 9,0% do total. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (21) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo as Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais, houve um crescimento de 1,5 milhão de MEIs no Brasil em relação a 2021. Na comparação entre 2021 e 2022, o número de MEIs empregadores cresceu de 104,1 mil para 133,8 mil.

As outra atividade de destaque entre microempreendedores individuais em termos absolutos foram as classes Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 990,4 mil MEIs (6,8% do total), e Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, com 876,0 mil (6,0%).

Ainda segundo as estatísticas, o Rio de Janeiro (24,5%) foi o Estado com a maior proporção de MEIs em relação ao total de ocupados formais, seguida do Espírito Santo (23,4%). Por outro lado, as menores participações ocorreram no Acre (13,0%), Maranhão (14,0%) e Amapá (14,0%).

Os dados mostram que 53,6% dos MEIs em 2022 eram homens, enquanto 46,4% eram mulheres. Cerca de um quinto dos MEIs (20,1%) era formado por jovens com até 29 anos de idade.

Por escolaridade, 1,4 milhão (13,5%) dos microempreendedores tinham nível superior ou mais, enquanto 9,1 milhões não (86,5%).

O estudo mostra também que 17,3% (2,5 milhões) dos MEI de 2022 possuíam outro vínculo empregatício em 31 de dezembro do mesmo ano, um aumento frente a 2021, quando apenas 15,0% estavam na mesma situação.