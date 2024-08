Secretário de Bocalom garante que realidade financeira da capital é “sólida e equilibrada”

O Secretário Municipal de Finanças de Rio Branco, Wilson José das Chagas, enviou ao ac24horas nesta quarta-feira (21) um artigo em que defende a solidez do estado financeiro da capital e explica os indicadores que apontavam para uma deterioração nas contas públicas do município após a pandemia da COVID-19.

De acordo com Wilson José, o indicador que aponta o desequilíbrio nos gastos públicos se concentra em números anuais, e não leva em conta a economia gerada em anos anteriores que servem de “caixa” para os períodos seguintes.

Veja o artigo na íntegra:

Rio Branco: Finanças Sólidas e o Mito do Déficit

Uma matéria recentemente publicada em um veículo de comunicação afirmou que Rio Branco sofreu uma deterioração em suas finanças após a pandemia de COVID-19, dificultando o equilíbrio entre receitas e despesas. Essa conclusão foi baseada no resultado primário, um indicador que compara receitas e despesas primárias, levando em consideração apenas as transações não financeiras. No entanto, esse não é um indicador adequado para medir a saúde financeira de um ente público, pois ignora a utilização de recursos poupados em anos anteriores. Qualquer pessoa com conhecimento básico em finanças públicas sabe disso.

Por quê? A resposta é simples: a receita de um ano reflete todos os recursos recebidos durante aquele período. Se, por exemplo, a receita de um ano for de R$ 100,00, é exatamente esse valor que será registrado nos livros contábeis do município. No entanto, a despesa pode ser de R$ 120,00 sem que isso indique um desequilíbrio nas contas públicas. Isso ocorre porque, além dos R$ 100,00 arrecadados no ano, foram utilizados, nesse exemplo, R$ 20,00 poupados em anos anteriores. Esses R$ 20,00 entram na despesa, mas não no cômputo da receita, conforme as regras contábeis que regem o resultado primário. Foi exatamente isso que ocorreu em Rio Branco.

Utilizamos recursos acumulados em anos anteriores para financiar as despesas de 2023, com grande parte desses recursos sendo destinada a obras de infraestrutura na cidade. No entanto, como esses recursos poupados não são contabilizados como receita do ano, o resultado primário aparece como negativo. Esse déficit contábil não reflete a realidade financeira de Rio Branco, que continua sólida e equilibrada.

Nossos indicadores fiscais — aqueles que realmente importam para avaliar a saúde financeira de um ente público — estão entre os melhores das capitais brasileiras.

Atualmente, Rio Branco apresenta uma situação fiscal robusta e equilibrada, conforme as boas práticas de finanças públicas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os salários dos servidores estão rigorosamente em dia, e não há nenhum fornecedor com pagamentos atrasados.

Somos a capital com o menor nível de endividamento de longo prazo entre as capitais brasileiras, com a dívida consolidada ao final de 2023 representando apenas 12% da Receita Corrente Líquida (RCL). Com um índice de 84,1%, dividimos com Maceió a quarta posição em capacidade de geração de poupança, que mede o peso das despesas correntes na receita corrente. Além disso, estamos entre as quatro capitais com melhor situação de liquidez, ou seja, de poupança, em termos de recursos em caixa comparados à RCL.

Recebemos a Nota A em Capacidade de Pagamento (Capag), a melhor avaliação possível concedida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e recentemente fomos premiados com A+ pela qualidade de nossas informações fiscais. Todas essas informações estão disponíveis no site do Tesouro Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.

Essa é a verdadeira situação das nossas finanças; o resto é pura desinformação.

Wilson José das Chagas Sena Leite

Secretário Municipal de Finanças de Rio Branco