Padre é preso por praticar crimes sexuais contra adolescentes no Amazonas

O padre Paulo Araújo da Silva, 31 anos, foi preso no último domingo (18) em Coari (AM), a cerca de 370 quilômetros de Manaus, sob suspeita de praticar crimes sexuais contra adolescentes. Segundo a Polícia Civil, ele agia de forma violenta e fazia ameaças e torturas psicológicas contra as vítimas.

Conforme as autoridades policiais, as investigações tiveram início em setembro de 2023 após denúncias anônimas recebidas pelo Disque 100. As notificações davam conta de que uma adolescente de 17 anos estava sendo vítima de crimes como estupro, gravação de vídeos sexuais, aborto, ameaça e violência doméstica.

De acordo com o delegado José Barradas, da delegacia de Coari, a vítima foi identificada e levada à delegacia para prestar depoimento, momento em que relatou que desde os 14 anos mantinha relações sexuais com o padre e que chegou a engravidar dele. O religioso teria a obrigado a abortar.

“Nesse contexto, entra a participação de Francisco Rayner Barros Batista, de 34 anos, que está foragido. Ele é amigo do infrator e foi o responsável por fornecer à adolescente um medicamento que ela ingeriu e resultou no aborto. O feto foi expelido no quintal da casa de Francisco Rayner e enterrado no local. Isso foi confirmado tanto por fotos quanto pelo depoimento da vítima”, explicou o delegado.

Ainda segundo a polícia, a adolescente também estava sofrendo violência psicológica, tendo em vista que o padre, conforme as investigações, a obrigava a manter relações sexuais com ele e fazia constantes ameaças caso ela não continuasse. Segundo relato da vítima, ele dizia que “iria acabar com a vida dela”, pois sela seria “dele” e “de mais ninguém”.

Durante a prisão do padre na paróquia, os investigadores encontraram ele na cama com uma jovem que tinha acabado de completar 18 anos. A polícia diz ele mantinha relações com essa jovem desde quando ela era menor de idade.

No quarto dele, a polícia apreendeu cerca de R$ 30 mil em espécie, além de mais de 260 vídeos de cenas de sexo com adolescentes e com outras pessoas. Todo o material vai ser analisado pela perícia, juntamente com o computador do suspeito.

A autoridade policial destacou que as investigações continuarão, pois pode haver outras pessoas envolvidas. Nos depoimentos das testemunhas, foi mencionado que o padre aliciava outras pessoas. Além de manter relações com essa vítima, ele pedia para que ela trouxesse outras amigas, para que todos tivessem relações sexuais em conjunto.

Em nota, a Diocese de Coari, disse que repudia toda forma de abuso e exploração e manifestou solidariedade às vítimas e a suas famílias. A diocese informou ainda que tomou todas as providências canónicas necessárias, que determina a lei da Igreja, afastando o referido religioso de todas as funções que desempenhava na Igreja Católica.

A organização religiosa também diz que se colocou em “total disponibilidade” para colaborar com as autoridades.