Nos pênaltis, Fluminense vence Grêmio e avança às quartas da Libertadores

O Fluminense se tornou o primeiro time classificado às quartas de final da Libertadores ao eliminar o Grêmio na disputa de pênaltis, nesta terça-feira (20), no Maracanã.

Após o Fluminense devolver o 2 a 1 do jogo de ida, o experiente Fábio voltou a ser herói do time. Aos 43 anos, o goleiro pegou dois pênaltis, cobrados por Nathan e Cristaldo, enquanto o time da casa perdeu apenas um, com Ganso acertando a trave.

Agora, o time carioca aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-MG e San Lorenzo, da Argentina, que definem a eliminatória ainda nesta terça, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Início arrasador do Fluminense no Maracanã

O Fluminense começou a partida de maneira intensa. Precisando de pelo menos uma vitória simples para levar a eliminatória à disputa de pênaltis, o time carioca já vencia por 2 a 0 aos 27 minutos do primeiro tempo.

Aos 15′, o capitão Thiago Silva marcou seu primeiro gol desde o retorno ao Fluminense, subindo sozinho de cabeça após escanteio cobrado por Jhon Arias.

Destaque do time, o colombiano voltou a aparecer dez minutos depois, ao finalizar para defesa parcial de Marchesin. Na sequência, Dodi tirou a bola do gol com o braço, e o VAR chamou o árbitro para marcar pênalti.

O próprio Arias cobrou com maestria e marcou o segundo gol, para delírio da torcida presente ao Maracanã.

Grêmio marca duas vezes para uma valer

Na etapa final, o Grêmio precisou marcar duas vezes para valer um. O zagueiro Jemerson chegou a comemorar aos 25 minutos, mas o árbitro de vídeo apontou um impedimento ajustadíssimo.

Seis minutos depois, porém, não teve jeito. Monsalve fez bela jogada individual pela direita, venceu John Kennedy e cruzou rasteiro. A bola desviou em Felipe Melo e Fábio até aparecer limpa para Gustavo Nunes marcar e levar a decisão aos pênaltis.

Próximos jogos

Os dois times agora voltam as atenções ao Campeonato Brasileiro, para a briga contra a zona de rebaixamento. O Fluminense, em 18º lugar, visita o Atlético-MG, sábado (24), no Mineirão, às 21h (de Brasília).

Já o Grêmio, em 15º, só joga no domingo (25), também fora de casa, contra o Criciúma, às 16h — veja a tabela do Brasileirão.