Apoiadores acompanham Marcus na sabatina do ac24horas

A militância do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) começou a comparecer em grande número para acompanhar de perto a sabatina realizada pelo ac24horas, nesta terça-feira, 20, com o postulantes à prefeitura da capital acreana.

Centenas de apoiadores e candidatos a vereador com cartazes e bandeiras participaram de uma grande caminhada após um “Bandeiraço do 15” no bairro Tropical. Júlio Reis, um dos militantes presentes, afirmou que a sabatina será positiva para o candidato. “Ele vai dar um show, a expectativa é a melhor possível”, comentou.

O programa será mediado pelo jornalista Marcos Venícios, com perguntas dos colunistas Luís Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica; Astério Moreira, da Coluna do Astério; e do jornalista Leônidas Badaró.

De acordo com a dinâmica do debate, as perguntas foram divididas em quatro rodadas temáticas: a primeira sobre saúde e educação, a segunda sobre infraestrutura e geração de emprego, a terceira sobre mobilidade urbana e transporte coletivo, e a quarta com tema livre. Entre a terceira e a quarta rodada, o candidato respondeu a uma pergunta feita por um popular. Cada programa tem uma duração estimada de, no máximo, 50 minutos.