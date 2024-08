GEFRON apreende drogas em ônibus intermunicipal com apoio do Cão K9 Maia

Na manhã desta terça-feira (20), a Operação PROTETOR das Fronteiras e Divisas, coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), resultou em uma significativa apreensão de drogas no município de Senador Guiomard, no Acre. A operação, que contou com a atuação conjunta do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (GEFRON), da Polícia Militar e da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães/BOPE), ocorreu no Posto de Fiscalização do GEFRON.

Durante a operação, um ônibus intermunicipal que realizava o trajeto Brasiléia/Rio Branco foi parado para inspeção. Com o auxílio do cão K9 Maia, especializado em detecção de entorpecentes, as autoridades localizaram uma quantidade de substância análoga à maconha do tipo ‘skunk’ em uma das bagagens dos passageiros.

O proprietário da bagagem foi identificado e preso em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e, posteriormente, será colocado à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

Essa apreensão é parte dos esforços contínuos das forças de segurança do Acre para combater o tráfico de drogas e outros crimes transfronteiriços. A Operação PROTETOR das Fronteiras, que visa intensificar a segurança e combater atividades ilícitas nas áreas fronteiriças, segue em andamento, reforçando a importância da integração entre diferentes unidades de segurança para a proteção das divisas do Estado.

As drogas apreendidas foram encaminhadas às autoridades competentes e o caso permanece sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico. A operação representa mais um passo na luta contra o crime organizado na região.