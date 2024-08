Homem é atropelado por motociclista na BR-317

Na noite desta terça-feira (20), um grave acidente de trânsito ocorreu nas proximidades do km 05 da BR-317, sentido Boca do Acre, na localidade conhecida como Baixa Verde. O incidente envolveu um motociclista de 16 anos e um pedestre de 23 anos, resultando em ferimentos graves para ambos.

De acordo com informações fornecidas pela namorada do motociclista, o jovem, identificado pelas iniciais G.M.A., estava a caminho de casa após deixar um funcionário de seu pai. Durante o trajeto, ele decidiu parar na casa da namorada para uma breve conversa. Depois, continuou seu percurso pela BR-317, pilotando uma motocicleta Honda CG Start de cor prata, de propriedade do pai.

Ao tentar ultrapassar um ônibus que estava parado na rodovia, G.M.A. não percebeu que Ryan Carlos Cavalcante Carvalho, de 23 anos, estava atravessando a pista. O impacto foi inevitável, e ambos foram arremessados para fora da estrada.

Ryan, que estava retornando para Rio Branco após resolver questões documentais relacionadas a um veículo, sofreu um corte profundo na perna direita, uma possível fratura na clavícula e diversas escoriações pelo corpo. Ele foi prontamente socorrido por uma ambulância do município de Porto Acre, que passava pelo local, e levado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável.

O jovem motociclista também foi socorrido, desta vez por uma ambulância do suporte básico do SAMU de Senador Guiomard. Ele sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e um corte na cabeça. Assim como Ryan, G.M.A. foi encaminhado ao setor de traumatologia para maior avaliação, e seu estado de saúde também é considerado estável.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local para coletar as informações necessárias e elaborar o relatório do acidente, iniciando os procedimentos legais.