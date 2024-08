Empreendedores do Acre participam de Feira Nacional da Cerâmica Vermelha

O Sebrae no Acre selecionou nove empresários para participar do 51º Encontro Nacional da Indústria da Cerâmica Vermelha, que acontece de 14 a 16 de agosto em Belo Horizonte/MG. O evento, reconhecido como um dos maiores do setor, reúne fabricantes, fornecedores e especialistas de todo o Brasil para discutir inovações, tendências e desafios do mercado. O Sebrae no Acre desempenhou um papel crucial ao viabilizar a participação dos empresários. “O Sebrae também proporcionou orientações estratégicas para que os empresários aproveitassem ao máximo as oportunidades de networking e aprendizado disponíveis na feira, especialmente durante os espaços de negócios e as visitas técnicas nas duas indústrias de cerâmicas da cidade”, frisou a analista da instituição, Sônia Caroline Pinheiro.

A programação inclui diversas palestras e workshops, onde os empresários podem aprimorar seus conhecimentos sobre novas tecnologias, processos de produção mais eficientes e práticas sustentáveis, que estão transformando o setor de cerâmica vermelha.

O empresário Diogo Said, da Terra Indústria e Comércio de Cruzeiro do Sul, agradece ao Sebrae pela oportunidade de participar do evento de renome nacional. “É muito importante para gente ter acesso ao networking. Nessas feiras tem o melhor do nosso ramo e isso facilita muito para gente aprimorar os processos, automatizar o que precisa e fazer os investimentos certos”, disse Said.

A missão empresarial conta com o apoio do Sindicato das Indústrias da Cerâmica – SINDCER, por meio da Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC.