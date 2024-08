Ex-CEO da Americanas ganha habeas corpus e responderá processo em liberdade

O ex-CEO da Americanas (AMER3) Miguel Gutierrez, conseguiu um habeas corpus nesta terça-feira (20), concedido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no processo de investigação da fraude contábil da varejista. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Gutierrez foi alvo de um mandado de prisão expedido em 27 de junho e teve seu nome inserido na lista vermelha da Interpol.

O executivo tem cidadania espanhola e atualmente mora em Madri. Ele chegou a ser preso na capital espanhola por um dia, mas foi solto e entregou seu passaporte às autoridades espanholas.

Com o habeas corpus, concedido por unanimidade, segundo a Folha, será enviado um ofício à representação regional da Interpol no Rio de Janeiro para a retirada do nome de Gutierrez da lista da Interpol.

No pedido de prisão preventiva, a Polícia Federal afirmou que o ex-CEO se desfez de bens, entre eles imóveis e veículos, e enviou valores a fundos sediados em paraísos fiscais. Gutierrez, que comandou a Americanas durante 20 anos, também é alvo de uma investigação de lavagem de dinheiro.