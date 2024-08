No Mineirão, Fluminense vence Atlético-MG e dorme fora da zona de rebaixamento

O Fluminense surpreendeu o Atlético-MG, neste sábado (24), e venceu por 2 a 0 a partida no Mineirão, válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Com a vitória, o time carioca deixa a zona de rebaixamento provisoriamente.

Os gols do Flu na partida foram marcados por dois colombianos, Serna e Arias, um em cada tempo — e ambos em belas jogadas individuais.

Poupando diversos titulares por conta do jogo de ida da Copa do Brasil, quarta-feira (28), contra o São Paulo, no Morumbis, o Galo até tentou uma reação na reta final, mas falhou na pontaria.

Com a vitória fora de casa, o Fluminense agora “seca” Corinthians e Vitória, que enfrentam Fortaleza e São Paulo, respectivamente, neste domingo (25), ambos como visitantes. O time carioca só volta ao Z4 se um dos dois vencer.

Situação da tabela e próximos jogos

O time de Mano Menezes, em franca recuperação após passar boa parte do Brasileirão na zona de rebaixamento, chegou a 24 pontos e ganhou duas posições na tabela, chegando à 16ª.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o São Paulo, no Maracanã. A partida será no domingo (1), às 18h30 (de Brasília).

Já o Galo chega a uma situação incômoda no Brasileirão, sem vencer há quatro partidas. Está na oitava posição, com 30 pontos, mas pode ser ultrapassado na sequência da rodada.

Depois do duelo pela Copa do Brasil, o Atlético volta a campo também como visitante no Brasileirão, domingo (1), contra o Grêmio.

Vale lembrar que Fluminense e Atlético-MG também vão se enfrentar pelas quartas de final da Libertadores.