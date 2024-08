Focado no Campeonato Brasileiro, Palmeiras goleia Cuiabá em Campinas: 5 a 0

No primeiro jogo após a eliminação da Libertadores, o Palmeiras goleou impiedosamente o Cuiabá por 5 a 0, neste sábado (24), em Campinas — o Allianz Parque está fechado para shows da banda Natiruts.

A partida pela 24ª rodada do Brasileirão foi disputada no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, e marcou ainda a estreia do novo uniforme 3 do Palmeiras, com a camisa em tom dourado.

Estêvão brilha com dois gols

Recém-convocado pelo técnico Dorival Júnior para partidas da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, o jovem Estêvão, de 17 anos, foi o destaque do jogo, marcando dois gols no primeiro tempo.

Murilo, Maurício e Felipe Anderson — em seu primeiro gol pelo Palmeiras — completaram a goleada do time de Abel Ferreira, que agora foca apenas na conquista do tricampeonato brasileiro, após ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores.

A partida foi resolvida ainda no primeiro tempo, que já acabou em goleada de 4 a 0.

Próximos jogos e situação na tabela

Com o resultado, o Alviverde chegou aos 44 pontos e vai terminar a rodada na terceira posição, atrás de Fortaleza (45 pontos) e Botafogo (46). Ambos os times ainda jogam neste domingo (25), contra Corinthians e Bahia, respectivamente.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba. A partida será no domingo (1), às 16h.

Já o Cuiabá segue na inglória luta contra o rebaixamento, na penúltima posição, com 18 pontos. No momento, o Dourado está a quatro pontos de deixar o Z4, mas os concorrentes acima ainda jogam na rodada.

No próximo sábado (31), às 18h30 (de Brasília), o Cuiabá recebe o Criciúma na Arena Pantanal.