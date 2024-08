Fogo atinge vegetação e chamas se aproximam de casas em Rio Branco

O tempo seco do verão amazônico tem feito com que aumente o número de queimadas e incêndios em áreas de vegetação. Um exemplo disso aconteceu no início da noite deste sábado, 24, na região do bairro das Placas, em Rio Branco, onde uma área de vegetação acabou consumida pelas chamas.

Não há informações de como começou o fogo, mas rapidamente as chamas se espalharam na área de mata seca, próximo a diversas residências.

Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas. A chuva que chega no início da noite deste domingo deve ajudar a conter a propagação do fogo no local.

Além do perigo do fogo, a fumaça é outro fator de preocupação, causando aumento nos casos de doenças respiratórias.

VEJA O VÍDEO: