“Estamos abandonados”, dizem moradores do Beco da Joaquim Macedo a Marcus Alexandre

A convite dos moradores, o candidato a prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre (MDB) esteve neste sábado, 24, no Beco da Joaquim Macedo, também conhecido como Favelinha, comunidade localizada na região do São Francisco.

O emedebista ouviu atentamente as reivindicações dos moradores, que sofrem com a falta de infraestrutura. “Nós estamos abandonados! O último prefeito que veio aqui foi o senhor, seu Marcus Alexandre, depois disso, não veio mais ninguém. Nós sofremos muito aqui, precisamos de melhoria no acesso ao Beco, quando chove alaga tudo, falta água, por isso, nós convidamos o Marcus Alexandre porque ele foi o único prefeito a nos ajudar, acreditamos nele”, disse o líder da comunidade, Marcos Silva.

Alexandre lembrou que já esteve na comunidade quando era prefeito. “Os moradores relataram que faz seis anos que não recebem nenhum benefício da Prefeitura, quando fui prefeito melhoramos o acesso, trabalhamos na drenagem, e agora assumimos o compromisso com eles de trabalhar para melhorar as condições da localidade e de quem mora aqui”, disse.