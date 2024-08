Briga entre irmãos termina com um ferido a golpes de ripa

Na noite deste sábado, 24, uma confraternização familiar terminou em violência no quilômetro 25 da rodovia AC-40, conhecida como Transacreana.

De acordo com informações repassadas, uma discussão entre dois irmãos, que participavam de uma bebedeira, resultou em agressão física, deixando um deles ferido. A vítima, identificada como Alex Silva de Souza, de 46 anos, foi atingida na cabeça com um golpe de ripa. Testemunhas relataram que brigas entre os irmãos já haviam ocorrido em outras ocasiões, sugerindo um histórico de desentendimentos familiares.Após o incidente, o agressor fugiu do local, tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado e enviou uma viatura do suporte básico para socorrer Alex. Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Alex foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um corte na cabeça, porém, sem sangramento ativo, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, até o momento o agressor não foi localizado.