Candidatas abrem concurso da Rainha do Rodeio em frente ao Palácio Rio Branco

Doze candidatas que disputam o título de Rainha do Rodeio 2024 abriram o concurso com um desfile de trajes de livre escolha em frente ao Palácio Rio Branco, na capital, neste sábado, 24. A vencedora levará para casa um prêmio de R$ 12 mil.

Este ano, o concurso apresenta novidades: além do tradicional título de Princesa do Laço para a segunda colocada, a terceira posição será agraciada com o inédito título de Madrinha dos Peões. As concorrentes representam não apenas Rio Branco, mas também os municípios de Bujari e Senador Guiomard, trazendo ainda mais diversidade ao evento.

Veja fotos: