Grave acidente entre duas motos deixa quatro feridos, incluindo criança de 2 anos, na BR 364

Na tarde deste sábado (24), um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas, incluindo uma criança de apenas dois anos. O incidente ocorreu nas proximidades do km 22, no Ramal Sérgio Barros, localizado na BR 364.

O motociclista Francisco Edvan de Oliveira, de 52 anos, conduzia uma Honda Bros vermelha, acompanhado de sua esposa, Deusiane, e de uma criança de dois anos, quando a tragédia ocorreu. A família retornava de uma festa de aniversário quando, ao trafegar pelo ramal, colidiu frontalmente com outra motocicleta que vinha em sentido contrário.

O impacto foi tão violento que todos os envolvidos foram arremessados ao solo. Francisco sofreu lesões graves, incluindo traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, fraturas no maxilar e no nariz, além de um edema no olho esquerdo. Em estado crítico, ele foi inicialmente levado ao hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, por terceiros que o socorreram em uma caminhonete. Posteriormente, devido à gravidade de suas lesões, ele foi transferido por uma ambulância do suporte básico do município de Sena Madureira para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde permanece entubado.

Deusiane, esposa de Francisco, também ficou ferida, sofrendo uma fratura no nariz. Ela será transferida para Rio Branco para receber tratamento especializado. Já a criança de dois anos, que também estava na motocicleta, felizmente sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhada ao hospital local, sem necessidade de transferência.

O condutor da outra motocicleta envolvida na colisão sofreu apenas escoriações leves, foi atendido por profissionais de saúde e liberado em seguida.

As autoridades competentes já estão investigando as causas do acidente para determinar as circunstâncias que levaram à colisão.