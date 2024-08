Hilary Katryne é eleita ‘Rainha do Rodeio’ da Expoacre 2024

Hilary Katryne, 19 anos, estudante de Rio Branco, foi escolhida como Rainha do Rodeio na noite deste sábado, 24, durante uma cerimônia em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana, conquistando um prêmio de R$ 12 mil. Sarah Cristinny, 20 anos, estudante de biomedicina de Sena Madureira, ficou em segundo lugar e recebeu o título de “Princesa do Laço”, além de um prêmio de R$ 5 mil. Em terceiro lugar, Eduarda Freitas, 25 anos, frentista de Senador Guiomard, foi agraciada com o título de “Madrinha dos Peões” e levou R$ 3 mil em procedimentos estéticos na clínica OralUnic.

As 12 candidatas que disputaram o título este ano tinham entre 19 e 30 anos e são moradoras de Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e Senador Guiomard. As finalistas participaram de provas como o toque do berrante e o estoura-muxinga, realizado com o estalo do chicote. No ano passado, 16 candidatas concorreram ao título, sendo a vencedora a nail designer Lohana Martins.

Para a escolha da Rainha do Rodeio, um corpo de oito jurados avaliou quatro características principais: beleza, simpatia, oratória e performance country, que incluía coreografia e tocar berrante. As candidatas desfilaram pela primeira vez com trajes de livre escolha e, na segunda apresentação, voltaram à passarela com trajes de gala.

Hilary, que recentemente foi eleita Rainha da Macaxeira, declarou estar muito feliz com a conquista e afirmou estar preparada para representar o estado durante o evento. “Estou preparada para representar meu estado. Estou muito feliz”, afirmou.

A cerimônia foi organizada pela Associação dos Colunistas do Acre (Acos), em parceria com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), e contou com o apoio de diversos parceiros. O secretário de Turismo do Estado, Marcelo Messias, destacou que a escolha da Rainha do Rodeio ocorre tradicionalmente uma semana antes da abertura da Expoacre. Segundo ele, o título é disputado por lindas garotas acreanas, que têm a oportunidade de representar o estado em outras feiras agropecuárias.

A colunista social Roberta Lima, uma das organizadoras do evento, ressaltou a importância do concurso para as candidatas e para a sociedade. “Além de mostrar a beleza e a importância da mulher, o concurso destaca a inserção delas em um universo tradicional. É interessante observar que, após o evento, as vencedoras ganham uma representatividade muito grande, o que pode mudar suas vidas. Este ano, incluímos a categoria de Madrinha dos Peões para ampliar ainda mais as oportunidades para essas jovens”, explicou.