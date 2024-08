No interior do Acre, Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas

Na noite desta sexta-feira (16), a Polícia Militar do Acre, através do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e por meio da Companhia CHOQUE, realizou a prisão de dois homens acusados de tráfico de drogas na zona urbana do município de Feijó. A ação ocorreu durante a Operação Protetor, cujo objetivo é garantir a paz e a tranquilidade na região, além de inibir a prática de crimes.

Os militares estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados por populares sobre a presença de dois indivíduos em uma motocicleta, suspeitos de estarem comercializando entorpecentes. As informações indicavam que a dupla estava em um posto de combustível, local onde o ilícito estaria ocorrendo.

Ao chegarem ao posto, os policiais identificaram os suspeitos, que estavam em uma motocicleta Honda Titan de cor preta, conforme as características repassadas. Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontrados 5 tijolos de uma substância aparentando ser maconha, escondidos dentro de uma mochila. O material apreendido pesava aproximadamente 5,2 kg.

Diante das evidências, os dois homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que proíbe qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento de drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação vigente.

Os acusados foram levados para a Delegacia de Feijó, junto com a droga e a motocicleta apreendida. Eles serão ouvidos pelas autoridades e ficarão à disposição da justiça para as devidas providências.