Colisão entre motocicletas deixa casal ferido no interior do Acre

Na noite desta sexta-feira (16), um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou um casal ferido na Avenida Amazonas, via que conecta os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, no interior do Acre. Cícero dos Santos Gomes, de 29 anos, e Araci Ribeiro Valdivino Meireles, de 36 anos, foram levados ao Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, após a colisão.

De acordo com as imagens captadas por uma câmera de segurança instalada na avenida, o acidente ocorreu quando o casal colidiu com outra motocicleta que tentava realizar uma ultrapassagem em um trecho proibido, marcado por faixa contínua. A motocicleta onde estavam Cícero e Araci atingiu a traseira do outro veículo, o que resultou na queda dos dois casais.

O Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão foi acionado e prontamente se dirigiu ao local para prestar os primeiros socorros. O casal ferido foi atendido e encaminhado ao hospital com pequenas escoriações pelo corpo. Já o outro casal, que também sofreu a queda, teve apenas ferimentos leves e foi liberado no local, sem necessidade de atendimento hospitalar.

A Polícia Militar compareceu ao hospital para coletar informações sobre o acidente, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local da colisão, dado que a Avenida Amazonas faz ligação com a BR-317, uma das principais rodovias da região.

Cícero e Araci permanecem em observação no hospital, com previsão de liberação a qualquer momento.

Veja vídeo: