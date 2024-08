Monitorado por tornozeleira eletrônica é preso em Sena

Na manhã desta sexta-feira (16), a Polícia Civil do município de Sena Madureira, em conjunto com os Policiais Penais da Central de Monitoramento, prendeu Francisco Assis dos Reis Ferreira, um homem já conhecido pelas autoridades devido ao seu extenso histórico criminal. A prisão ocorreu no Beco do Francisquinho, no Bairro Vitória, em Sena Madureira.

Francisco, que cumpre pena por homicídio qualificado e é monitorado por tornozeleira eletrônica, vinha violando repetidamente as normas impostas pelo Judiciário. De acordo com as autoridades, o acusado não estava cumprindo as restrições estabelecidas, o que motivou a emissão de um mandado de prisão contra ele.

Após a constatação das violações e a elaboração de um minucioso relatório por parte dos investigadores, o mandado de prisão foi expedido, sendo prontamente cumprido na operação realizada nesta manhã. Francisco foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para prestar esclarecimentos e, posteriormente, foi encaminhado ao presídio local, onde ficará à disposição da Justiça.

Essa ação reforça o comprometimento das forças de segurança em manter a ordem e garantir o cumprimento das determinações judiciais, especialmente em casos envolvendo crimes graves como o homicídio.