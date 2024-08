Criminoso que fugiu do prédio do IML é recapturado em Rio Branco

Paulo Sérgio Pereira da Silva, de 32 anos, que escapou da custódia da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, 16, no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, situado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro do Bosque, foi recapturado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, em uma residência situada na rua 11 de Dezembro no bairro Sobral em Rio Branco.

Os Policiais Militares do 1° Batalhão foram acionados via COPOM para averiguar uma informação que Paulo Sérgio estaria na rua 11 de Dezembro no bairro Sobral. Ao se aproximar do local, o indivíduo avistou a viatura e correu na tentativa de fugir.

Rapidamente, os Militares fizeram um cerco na região, e encontraram Paulo Sérgio no quintal de uma residência, atrás de uma cobertura. Ele se encontrava com algemas nos braços, porém, já havia conseguido cortar a corrente que ligava às partes da algema.

O criminoso foi recapturado e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) onde voltou a ficar sob a custódia da Polícia Civil.

