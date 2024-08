Criminoso foge do prédio do IML após exame de corpo de delito em Rio Branco

Paulo Sérgio Pereira da Silva, de 32 anos, escapou da custódia da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, 16, no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, situado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro do Bosque.

De acordo com informações Policiais, Paulo Sérgio estava no IML para a realização de um exame de corpo de delito quando conseguiu fugir. Ele havia sido preso em uma operação da Polícia Civil realizada na quinta-feira, 15, em Rio Branco.

Policiais Civis do Instituto Médico Legal informaram a reportagem que o preso já tinha terminado o exame de corpo de delito e que Paulo Sérgio já estava sob a responsabilidade da equipe de escolta que quando foram conferir os presos, perceberam que Paulo havia fugido.

Durante a fuga, Paulo Sérgio foi visto sem camisa e com as mãos algemadas. Uma moradora da Rua da Alegria, nas proximidades do local, relatou ter ouvido seus cachorros latirem intensamente e avistou um homem entrando em um terreno baldio.

As forças da Polícia Civil e Militar estão em busca do fugitivo, que continua desaparecido.