Gladson anuncia movimentação de 36,5 milhões durante a Expojuruá

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 16, em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli anunciou que a movimentação financeira da Expoacre Juruá 2024 foi de R$ 36,5milhões. O destaque do evento realizado de 31 de julho a 4 de agosto, foi o comércio, com a venda de máquinas e outros equipamentos. Os bancos financiaram R$ 28 milhões em negócios.

“Foi um sucesso além da expectativa que nós tínhamos, e isso demonstra o compromisso, o desempenho, uma união de esforços, envolvendo a imprensa, toda a equipe de governo, prefeitura municipal, não somente de Cruzeiro, mas dos municípios que fazem parte aqui do Juruá. Enfim, tanto a iniciativa privada quanto o Sebrae, que é um grande parceiro, sempre nos ajudam a realizar essa grande feira. E aquele local no parque de exposições, onde a feira aconteceu, será definitivo para todas as feiras e eventos. Temos que cuidar e aproveitar para justificar ainda mais o sucesso da Expoacre Juruá 2024. Saímos de 22 milhões em 2023 para 36 milhões agora em 2024”, citou o governador, destacando que é quase certo a Expoacre Juruá ser mantida antes da Feira de Rio Branco. Ele também anunciou que as feiras deverão ter um calendário fixo para proporcionar um planejamento dos empreendedores.

Marcos Lameira, superintendente do Sebrae, disse que a cada ano a Feira está mais organizada e com a realização de negócios. “Vamos crescer, trazer empresas de fora do Acre. O Governo do Estado, juntamente com o Sebrae, trabalhou de forma incansável e organizada, para que, juntamente com os parceiros – que são os bancos e as instituições financeiras –, realizássemos um volume significativo de negócios como tivemos. A população do Juruá, especialmente de Cruzeiro do Sul, atendeu ao chamamento do Governo do Estado e do Sebrae, compareceu em massa, e o resultado é esse volume expressivo de negócios, ultrapassando a casa dos 36 milhões e meio de reais. Cumprimos nosso papel de fomentar o desenvolvimento“, enfatizou.

A Expoacre mais tranquila da história

As forças de segurança destacaram na coletiva de imprensa que esta foi a Expoacre Juruá mais tranquila já realizada no Acre. Nas cinco noites, houve apenas um registro de ocorrência no local.

“Nosso plano deu certo e a Feira foi segura e tranquila com apenas um registro nas cinco noites e sendo de menor potencial ofensivo”, pontuou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério.

Na cidade, no período, só 2 pessoas foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil. “Foi um caso de tráfico e outro embriaguez ao volante, que não tiveram ligação com a Feira. Esse resultado se dá graças aos investimentos do governo em

material e pessoal”, relatou o delegado de polícia, Vinicius Almeida.

Para o deputado estadual Nicolau Júnior, as feiras crescem acompanhando o desenvolvimento do Acre. “O crescimento dos negócios no Estado se reflete nas feiras e condiz com o trabalho que vem sendo realizado pelo governo do Estado“, concluiu.

Novidades para 2025

Para a Expoacre Juruá 2025, o governador Gladson Cameli anunciou que a cavalgada não encerrará mais o evento no domingo. Será feita no sábado. Haverá show nacional nas cinco noites.

A Arena de Rodeio, que atualmente comporta 5.500 pessoas sentadas, será ampliada.

Expoacre Juruá 2024 em números

378 expositores participaram, sendo

211 de bares, restaurantes, ambulantes.

78 da Indústria

44 da economia solidária

25 do agro

20 institucionais

3 Shows nacionais foram realizados na Expoacre;

50 artistas regionais e nacionais se apresentaram na Feira;

45 mil pessoas estiveram em cada shows nacional;

30 mil pessoas em noites sem show;

52 peões participaram do rodeio,

R$ 110 mil foi a premiação dos campeões do rodeio;

400 casais se uniram no Casamento Coletivo da Expoacre Juruá;

11 lutas foram realizadas no evento;

Os 16 hotéis de Cruzeiro do Sul ficaram lotados por causa da Expoacre Juruá 2024 em Cruzeiro do Sul;

20 câmeras de segurança funcionaram dentro e fora da área da Feira;

Mais de R$ 600 milhões circulam na economia do Acre neste período da Expoacre Juruá pagos pelo governo do Estado referentes ao salário de julho e a metade do 13°salário dos servidores públicos.