Por iniciativa de Pedro Longo, Aleac promove sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom

Por iniciativa do deputado Pedro Longo, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promoveu nesta sexta-feira (16) uma sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom.

Além de integrantes das lojas maçônicas do Acre, diversas autoridades participaram do ato.

“Para nós, ter a possibilidade de receber pessoas tão ilustres, que tantas contribuições trazem à história e ao desenvolvimento da nossa sociedade, é realmente uma honra muito grande”, disse o vice-presidente da Aleac.

O Ex-Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil (GOB), Osmir Lima, utilizou seu discurso para agradecer Longo pela solenidade.

“A maçonaria é uma instituição do bem, só pelo bem, e só faz o bem. A maçonaria foi fundamental no mundo, e não só no Brasil, com esses relevantes serviços prestados à pátria. Meu agradecimento ao deputado Pedro Longo pela importante iniciativa”, argumentou.

O Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, Júnior Damasceno destacou a importância histórica da maçonaria brasileira e agradeceu pela lembrança da data.

Na ocasião, o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Clóvis Gomes, representou o governador Gladson Cameli.

Longo, que foi homenageado pelo apoio que tem dado ao Solar das Acácias, entidade maçônica que recebe pessoas do interior em tratamento de saúde na capital, finalizou a sessão agradecendo aos presentes:

“Estou satisfeito com o sucesso desta sessão e agradeço a presença de todos. Com isso, declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos,” concluiu.