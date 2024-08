Acre registra 210 focos de queimadas em 48 horas e qualidade do ar piora no estado

O Acre atingiu 1.333 focos de queimadas no ano, nesta sexta-feira, 16, passando a ser a 14ª Unidade da Federação com mais ocorrências. Nas 48 horas que antecederam a última atualização foram 205 detecções, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.

Feijó lidera o ranking dos municípios com mais registros no estado, com 290 focos ou 27,8% do total. Nas últimas 48 horas, o município entrou na lista dos dez em todo o país com mais detecções de focos de queimadas. Rio Branco é o quarto colocado, com 120 focos ou 9% do total do Acre.

Em decorrência do aumento das queimadas, os índices de fumaça nos céus da capital acreana e de outras cidades do estado se mantiveram muito altos no decorrer desta sexta-feira, segundo os dados do sistema Purple Air, que são usados pela Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar no Acre.

Marechal Thaumaturgo (74 µg/m³ ), Santa Rosa do Purus (72 µg/m³), Porto Acre (68 µg/m³), Rio Branco (67µg/m³), Sena Madureira (67 µg/m³) e Xapuri (55 µg/m³) eram os municípios com os níveis mais elevados no fim da noite da sexta-feira na escala Raw PM2.5 (LRAPA).

Os índices acima, de acordo com a plataforma Purple Air, representam perigo para a saúde de alguns membros do público em geral e efeitos mais graves para pessoas de grupos sensíveis após um período de 24 horas de exposição a essas condições de poluição atmosférica.