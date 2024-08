Jarude realiza adesivaço e capacitação da militância neste sábado

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Novo, Emerson Jarude, terá um dia voltado para engajamento e treinamento de sua equipe de apoio. A jornada começará às 8h com um “adesivaço” na Avenida Ceará, nº 4204, no antigo espaço da Doceria Maria e João. Durante o evento, apoiadores e simpatizantes do candidato se reunirão para distribuir e colar adesivos de campanha.

Além da atividade de adesivação, o candidato se concentrará em capacitar sua militância ao longo do dia. Jarude realizará treinamentos destinados a preparar e motivar seus apoiadores, com o objetivo de fortalecer a equipe e otimizar as estratégias de campanha.