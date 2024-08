No Albert Sampaio e Mutum, Marcus Alexandre se compromete a melhorar ruas e ramais

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) teve o sábado (10) cheio de compromissos. Um deles foi no bairro Albert Sampaio, acompanhado pelo pré-candidato a vereador Neto Fernandes, onde assumiu o compromisso de realizar melhorias urbanas na região.

Segundo o candidato, se eleito em outubro, ele irá recuperar as ruas do bairro e resolver o problema da falta de água. “Assumi o compromisso de trabalhar para a conclusão e manutenção das ruas do Albert Sampaio. Vamos realizar um trabalho importante, principalmente na questão da água. Além disso, vamos melhorar a saúde, uma demanda da região. O posto de saúde no Albert Sampaio foi construído por nós. As demandas principais são a recuperação das ruas, a construção das novas vias que faltam e a solução para a questão da água no bairro,” declarou.

Alexandre também se encontrou com moradores do ramal do Mutum, onde se comprometeu a priorizar a manutenção dos ramais e o transporte público. “Nosso compromisso é dar prioridade à manutenção dos ramais, melhorar o atendimento de ônibus, já que o transporte público não chega ao Mutum, e resolver as questões das pontes, que são de madeira e precisam de manutenção. Portanto, nosso foco será o transporte, a manutenção dos ramais e das pontes,” afirmou aos moradores.