Bocalom visita obras e garante que fará o possível para deixar Rio Branco melhor

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom, visitou nesse sábado (10) obras de sua gestão no segundo distrito da capital, especialmente na regional do Belo Jardim.

Bocalom inspecionou asfaltamento e recuperação de ruas do programa Asfalta Rio Branco, as obras na Ponte do Judia, e falou com apoiadores.

“É a nossa obrigação cumprir o que prometemos, porque o povo merece. Tudo o que for possível vamos continuar fazendo. Evidentemente que não faremos tudo o que queremos, porque não dá pra conseguir tudo, mas fazemos o possível. Graças a Deus, nossa cidade está mais bonita, mais organizada, como a Via Chico Mendes que está a coisa mais linda”, disse o prefeito em um vídeo com um apoiador.

O morador da regional do Belo Jardim, David Inácio, disse que considera que Bocalom tem cumprido as expectativas da população da região.

“Estamos aqui com o prefeito Bocalom, que veio no nosso bairro para visitar as obras que ele prometeu e tá cumprindo. Tem maquinário por toda parte! Ele prometeu e cumpriu”, afirmou.