Gladson celebra Dia dos Pais com homenagem a Eládio Cameli

O governador Gladson Cameli usou as redes sociais neste domingo, 11, para desejar um Feliz Dia dos Pais a todos os pais acreanos, com uma menção especial ao seu próprio pai, o empresário Eládio Cameli, que também comemora seu aniversário nesta data. Gladson expressou seu amor e carinho ao pai em uma mensagem emocionada.

Segundo o governador, a data tem um significado especial por coincidir com o aniversário de seu pai. “Hoje é dia de celebrarmos os nossos pais, e este ano, essa data tem um significado ainda mais especial, pois é o dia do aniversário do meu pai, Eládio Messias Cameli. Pai, é uma grande alegria celebrar seu aniversário, agradecendo a Deus por todo o amor e cuidado que o senhor sempre teve por nós, seus filhos. Quero aqui expressar toda a minha gratidão pela sua existência. Sou grato a Deus por ser seu filho. Quanta honra eu sinto por sua trajetória de lutas e conquistas. Além de agradecer, lhe desejo toda a saúde, paz e alegria,” declarou.

Gladson também aproveitou a ocasião para enviar uma mensagem a todos os pais do Acre. “Parabéns a todos os pais neste dia, e que Deus abençoe a todos,” concluiu.