O nível do Rio Acre voltou a baixar, atingindo a marca de 1,48 metro na manhã deste domingo, 11, após quatro dias de elevação. Os dados foram divulgados pela Defesa Civil.

De acordo com as informações, o rio recuou 6 centímetros nas últimas 24 horas. O último boletim do órgão indica que o manancial está a apenas 23 centímetros da pior cota já registrada em Rio Branco, que foi de 1,25 metro em setembro de 2022.