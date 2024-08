Nego Di é condenado por difamação, danos morais e injúria contra deputada

O humorista deverá cumprir a pena por meio de prestação de serviços à comunidade, que é fixada em uma hora por dia da condenação considerando o período da total da pena. Além disso, Nego Di deverá pagar em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou alguma entidade pública ou privada com destinação social o valor de 5 salários-mínimos.

Nego Di está preso desde 14 de julho na Penitenciária Estadual de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, suspeito de estelionato. Ele ainda poderá recorrer da decisão.

Ofensas contra a deputada

Em março de 2020, por meio de um vídeo publicado no seu canal no YouTube, Nego Di proferiu ofensas contra a deputada estadual Luciana Genro. Na ocasião, o humorista chegou a referir-se a ela como “velha sem vergonha”, “velha maconheira e sem vergonha”. A publicação teve mais de 150 mil visualizações.

Depois da repercussão, o influenciador alegou se tratar apenas de um conteúdo de humor ácido e provocativo.

Na decisão do TJRS, o magistrado considerou que a liberdade de expressão não é um direito fundamental absoluto, mas sim relativo e que as palavras direcionadas pelo humorista à deputada extrapolaram o limite do aceitável, ofendendo a reputação e dignidade dela e também lhe causando transtornos perante a sociedade.

“O humor veiculado por qualquer meio de comunicação não traz consigo salvo-conduto ou um escudo para ofensas e ataques que atinjam a honra, a dignidade e a imagem de pessoas”, diz trecho da sentença.

A CNN tenta contato com a defesa de Nego Di.