Dólar hoje avança em linha com exterior enquanto investidores aguardam novos dados

O dólar opera com leve alta frente ao real nos primeiros negócios desta segunda-feira (26), em linha com a recuperação da divisa norte-americana no exterior, à medida que investidores demonstram cautela enquanto aguardam uma série de dados econômicos ao longo desta semana.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h21, o dólar comercial subia 0,08%, a R$ 5,484 na compra e R$ 5,485 na venda. O dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) avançava 0,05%, indo a 5.483 pontos.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 1,97%, cotado a 5,4795 reais, acompanhando queda generalizada da moeda norte-americana no exterior.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,484

• Venda: R$ 5,485

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,519

• Venda: R$ 5,699

O que aconteceu com o dólar hoje?

A divisa americana registra ligeira recuperação após o forte tombo da sessão anterior, quando recuou quase 2% em uma única sessão. A derrocada do dólar foi motivada pela fala do presidente do Fed, Jerome Powell, que afirmou no simpósio de Jackson Hole que “chegou a hora” de cortar a taxa de juros nos Estados Unidos.

Segundo Powell, “os riscos de alta para a inflação diminuíram. E os riscos de queda para o emprego aumentaram”, de modo que é hora de ajustar a política monetária do país.

O presidente do Fed não disse nada de novo, mas validou oficialmente algumas das coisas que os mercados estavam precificando, incluindo a ideia de um corte, mudança de foco da inflação para o mercado de trabalho.

Os investidores esperam que o Fed dê início à sua campanha de afrouxamento em 18 de setembro, mas veem cerca de 39% de probabilidades de uma redução de 50 pontos-base, de acordo com a FedWatch Tool do CME Group.