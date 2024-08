Novos geoglifos devem aumentar interesse turístico na Reserva Extrativista Chico Mendes

A descoberta de dois novos geoglifos na Reserva Extrativista Chico Mendes, divulgada em primeira mão pelo ac24horas, no fim de julho passado, deve incrementar o interesse turístico na unidade de conservação acreana.

A validação oficial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) será decisiva para garantir a proteção e o reconhecimento dos sítios arqueológicos.

O que se espera é um aumento no interesse turístico pela área, uma vez que as comunidades locais poderão oferecer mais essa atração para os visitantes por meio de um roteiro integrado com a Trilha Chico Mendes, também chamando a atenção de pesquisadores interessados no estudo e na preservação do patrimônio que são os geoglifos.

Os novos geoglifos foram descobertos durante uma atividade de campo na área de turismo de uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

As formações estão localizadas no município de Epitaciolândia e a descoberta, segundo a analista ambiental Fernando Maia, aconteceu por acaso. “São dois achados para compor o acervo da Chico Mendes quanto estadual de sítios arqueológicos”, disse.

Além destes, outros quatro geoglifos já eram conhecidos na área, e a descoberta vem ao encontro do desejo das comunidades locais de fomentar o turismo.

A ideia é criar um roteiro turístico que interligue esses atrativos à Trilha Chico Mendes – um caminho de longo curso que cruza a unidade de conservação.

Atualmente, são conhecidos aproximadamente 800 geoglifos, com o Acre concentrando cerca de 500 deles, principalmente ao sul do estado.

Rondônia, Amazonas e Mato Grosso também abrigam cerca de 300 geoglifos, que se estendem até a Bolívia. A finalidade desses desenhos ainda é um mistério para os arqueólogos, que acreditam que os sinais começaram a ser feitos entre 2 mil e 2.500 anos atrás.

Os geoglifos variam em forma, desde círculos e quadrados até desenhos mais elaborados. Eles são obras monumentais, que exigiram um grande esforço de construção das antigas civilizações que habitavam a região.

A descoberta é tida como mais um passo para entender a rica história dos povos que viveram na Amazônia há milênios. Além de promover a preservação da floresta, a Resex Chico Mendes agora também participa da amplificação do conhecimento sobre os geoglifos e sua importância arqueológica.