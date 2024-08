Rio Acre volta a baixar e começa semana a 14 cm de marca histórica

Após o “respiro”, a triste realidade provocada pelo verão amazônico, o nível do Rio Acre voltou a apresentar retração e o nível baixou três centímetros nas últimas 24 horas na capital acreana.

Conforme medição da Defesa Civil, a cota do manancial nesta manhã de segunda-feira, 26, é de 1,39m, o que significa apenas 14 centímetros da menor cota da história.

Nos últimos dois dias, o manancial havia apresentado subida de nível de seis centímetros.

A menor cota já registrada em Rio Branco foi de 1,25m, em outubro do ano de 2022. As previsões são pessimistas quanto a possibilidade de um novo recorde negativo neste verão, já que a cota histórica foi alcançada em outubro daquele ano e a tendência é que no próximo mês de setembro, a estiagem seja ainda mais intensa no Acre.