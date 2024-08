Neymar tenta volta ao Barcelona e técnico toma decisão, diz imprensa espanhola

Em busca de um atacante que atua pelos lados do campo, a comissão técnica do Barcelona vetou o retorno de Neymar, de 32 anos. Segundo a imprensa espanhola, o nome do craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, não foi bem visto pelo treinador alemão Hansi Flick.

De acordo com o canal Jijantes, o próprio Neymar, que tem contrato com o clube saudita até 30 de junho de 2025, se ofereceu para voltar ao Barcelona. Vale ressaltar que, no ano passado, Xavi Hernández, então técnico do Barça, descartou a contratação do ex-companheiro de time. Juntos, eles foram campeões da Champions League em 2015.

Ativo no mercado, o Barcelona tinha Nico Williams, do Athletic Bilbao e campeão da Eurocopa pela Espanha, como plano A. No entanto, o jovem atleta, de 22 anos, optou por permanecer no clube basco.

As outras opções estudadas pelo Barcelona são o italiano Federico Chiesa, da Juventus, e o português Rafael Leão, do Milan.

Sem Neymar, o Barcelona “corre contra o tempo” para montar o elenco da temporada 2024/2025. O clube tem somente até o dia 30, data em que se encerra a janela de transferências, para decretar quem fica e quem sai.

Neymar está lesionado

Em outubro do ano passado, Neymar sofreu duas lesões importantes em um jogo da Seleção Brasileira. Na ocasião, em duelo com o Uruguai, pelas Eliminatórias, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho esquerdo. A previsão é que o atacante volte a entrar em campo no mês que vem.