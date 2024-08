Mulher sofre queda de moto em buraco na BR 364 e vai parar no PS

Na noite desta quinta-feira (22), um acidente envolvendo uma motocicleta deixou Maria Terezinha de Matos Dória de Araújo, de 47 anos, ferida na BR 364, km 5, segundo distrito de Rio Branco. A vítima trafegava em uma moto modelo Biz no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco e caiu ao solo, em frente ao posto Equador.

Uma viatura do Suporte Básico do SAMU foi prontamente acionada para prestar socorro à vítima. Os primeiros atendimentos foram realizados no local, e Maria foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Maria foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com, suspeita de fratura na costela, além de apresentar múltiplas escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde é considerado estável.