Gladson entrega Medalha da Estrela da Ordem do Acre ao ministro do STF, Ilmar Galvão

O governador Gladson Cameli (PP) entregou nesta quinta-feira, 22, em Brasília, a medalha da Estrela da Ordem do Acre ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ilmar Galvão. A honraria é a mais alta condecoração concedida pelo Estado a personalidades que contribuem significativamente para o desenvolvimento do Acre.

Segundo o chefe do Executivo acreano, a entrega dessa insígnia, no grau Grã-Cruz, ao ministro faz justiça ao trabalho prestado em defesa dos acreanos e de todos os brasileiros. Ilmar Galvão, o primeiro juiz federal no Acre, tem uma trajetória marcada pela ética e dedicação. Ele se tornou acreano de coração ao se casar com a Dra. Terezinha Galvão, uma filha da terra. “A entrega dessa honraria, no mais alto grau da Estrela da Ordem do Acre, é uma justa homenagem à sua figura e autoridade, que conheceu e vivenciou a nossa realidade, sempre contribuindo para o fortalecimento do nosso Estado. Para nós, acreanos, é uma maneira de reconhecer um brasileiro que, apesar de ter nascido em outra região, optou por se tornar acreano de coração”, declarou Gladson.

Ilmar Galvão, nascido em Jaguaquara (BA) em 1933, ingressou na magistratura em 1967 como juiz federal da Seção Judiciária do Acre. Em 1991, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo que ocupou até 2003.

O governador Gladson Cameli também aproveitou a ocasião para agradecer a todos os presentes, em especial ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso. Além da medalha, Ilmar Galvão recebeu homenagens do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa do Acre.