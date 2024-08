Marcus Alexandre inaugura Casas 15, grava programa eleitoral e encontra militância

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) divulgou a agenda de campanha para esta sexta-feira, 23, que inclui inaugurações das Casas 15, gravação de programa eleitoral, e um encontro com a militância na capital.

A agenda começa às 7h30 com a inauguração da Casa 15 no João Eduardo II, seguida pela inauguração da Casa 15 no Bahia Nova às 8h30. Às 9h30, será a vez da inauguração da Casa 15 no Boa União, seguida por outra inauguração no Bahia Nova às 10h30. O ciclo de inaugurações termina às 11h30 com a Casa 15 no Carandá.

Na parte da tarde, às 14h30, Marcus Alexandre participará da gravação de seu programa eleitoral. O dia se encerra com um encontro de mulheres com Marcus Alexandre e Marfisa na Tenda Amarela, no Conjunto Procon, às 17h30.