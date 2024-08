Bocalom toma café com apoiador, lança candidaturas e se reúne com evangélicos

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), tem agenda de campanha cheia, nesta sexta-feira (23). Entre café da manhã com apoiadores e reunião noturna em buffet, o candidato lançará candidaturas para a Câmara Municipal e se reúne com lideranças evangélicas.

De acordo com a assessoria de campanha de Bocalom, às 7h, o prefeito estará na Panificadora Pão Quente, no Conjunto Universitário III, com apoiadores. Depois, às 8h30min, ele se reúne com funcionários do setor têxtil, no Conjunto Esperança.

Durante a tarde, às 16h30min, Tião Bocalom inaugura um comitê de um candidato a vereador, no bairro Nova Esperança, e às 17h se encontra com lideranças evangélicas no Comitê Central, na Avenida Ceará.

Já na parte da noite, o candidato lança mais uma candidatura às 19h no auditório do Comitê Central e às 20h participa de reunião com amigos da apoiadora Beth Pinheiro, num buffet da Vila Ivonete.