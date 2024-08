Jarude tem reunião com lojistas, agropecuários e sabatina no ac24horas

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido Novo, Emerson Jarude, tem uma agenda cheia de compromissos programados para esta sexta-feira (23).

A primeira ação do dia será às 7h, quando Jarude participará de uma sabatina promovida pela rádio Gazeta FM. Às 8h, Jarude se reunirá com lojistas do bairro do Bosque. Durante o encontro, ele pretende discutir ouvir as demandas do setor e apresentar suas propostas.

Às 9h, ele também participa de uma reunião com representantes do agronegócio. Logo após, às 11h30, o candidato retornará às ruas para mais uma panfletagem nos semáforos.

Fechando o dia, às 19h, Jarude será sabatinado pelo site ac24horas. Durante a entrevista, ele responderá a perguntas sobre seu plano de governo e discutirá as principais questões enfrentadas pela cidade de Rio Branco.