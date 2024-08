Mulher dorme ao volante, cai em ribanceira e capota carro na BR-364

Isabela Yasmin Assunção Sacramento, de 35 anos, ficou ferida na noite desta sexta-feira, 31, após capotar seu veículo na BR-364, na região do bairro Belo Jardim II, nas proximidades do Parque Industrial, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Isabela conduzia um veículo modelo Fiat Cronos, de cor prata, placa QWP-0J02, no sentido centro-bairro, quando, inesperadamente, dormiu ao volante, perdeu o controle da direção, atravessou a pista contrária e caiu em uma ribanceira, capotando o carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas. Quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram a mulher dentro do carro. Isabela foi retirada, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, Yasmin sofreu escoriações pelo corpo, lombalgia, e seu estado de saúde é estável.

Familiares relataram à reportagem que Isabela havia tomado um remédio de uso controlado, o que pode ter causado o sono.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. Após a conclusão, o veículo foi removido por um guincho.