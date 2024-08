Em Sena Madureira, colisão entre toyota bandeirante e motocicleta deixa duas pessoas feridas

No início tarde desta sexta-feira, 30, um grave acidente foi registrado na Rua Manoel Firmino, localizada no bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira. O incidente envolveu uma Toyota Bandeirante e uma motocicleta, resultando em dois feridos.

Segundo as informações iniciais, o motociclista Paulo Bezerra da Silva, de 31 anos, estava trafegando no sentido centro-bairro quando colidiu frontalmente com a Toyota. O impacto foi tão forte que ele e sua esposa, Antônia Belchior da Silva, de 37 anos, que estava na garupa, foram arremessados por cima do veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostram uma caminhonete branca entrando em uma garagem, seguida pela Toyota Bandeirante que aguardava o veículo estacionar. Nesse momento, o motociclista, que vinha na direção oposta, colidiu frontalmente com o Toyota Bandeirante.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sena Madureira foi imediatamente acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas. Ambos foram encaminhados ao Hospital João Câncio Fernandes. Devido à gravidade dos ferimentos, Antônia Belchior foi transferida rapidamente para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência em Rio Branco. Ela sofreu fraturas expostas na tíbia e na fíbula da perna esquerda, mas seu estado de saúde é estável. Paulo Bezerra, que também sofreu uma fratura no quadril, será transferido para Rio Branco na manhã deste sábado, 31.

O motorista da Toyota Bandeirante, identificado apenas como Nonato, funcionário da prefeitura e mecânico, saiu ileso do acidente. A Polícia Militar foi chamada para apurar as causas da colisão e garantir a segurança no local.

As investigações sobre o caso seguem em andamento pelas autoridades competentes.