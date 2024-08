Um acidente na noite desta sexta-feira 30, em Mâncio Lima, resultou em dois homens gravemente feridos. Os dois condutores, Josiarle e Nafis,foram atendidos inicialmente no Hospital Abel Pinheiro em Mâncio Lima e em seguida transferidos para o Hospital do Jurua, em Cruzeiro do Sul.

Nafis teve traumatismo craniano e uma fratura na perna. O acidente aconteceu no Bairro de Colônia.