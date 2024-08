Bocalom e Alysson fazem anúncio de apoio e vão a evento evangélico

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, tem como agenda de campanha neste sábado (31) coletiva de imprensa para divulgação de novo apoio, participação na cavalgada de abertura na ExpoAcre 2024, encontro com apoiadores e participação em evento religioso.

De acordo com a assessoria dos candidatos, às 8:30h, Bocalom e Alysson celebram e anunciam mais um apoio em um que ato contará com lideranças dos partidos que fazem parte da aliança, no Comitê 22, na avenida Ceará. Às 10h, os candidatos marcam presença na cavalgada de lançamento da ExpoAcre 2024.

No início da noite, às 18h, os candidatos se reúnem com apoiadores na rua Aluízio de Azevedo, no bairro Floresta, e às 20h, participam de evento evangélico na Concha Acústica, no Parque da Maternidade.